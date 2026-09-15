«Карасёв показал абсолютный непрофессионализм». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

Экспертиза Игоря Федотова. Позади уже 8-й тур Альфа-Банк РПЛ — теперь нас ждёт так называемый мидвик, а следом и международная пауза, которая теперь длится аж три недели.
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