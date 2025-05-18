Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров

Глава театров назвал это дорогим процессом Валерий Гергиев, руководитель Большого и Мариинского театров, сообщил РИА Новости, что в последние полтора года коллективы активно сотрудничают, чтобы разнообразить афишу.
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