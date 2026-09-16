SpaceX активно сливается с xAI. Маск намекает на объединение Tesla и SpaceX

Слухи об этом витают несколько месяцев Илон Маск не дал прямого ответа на вопрос о возможном объединении Tesla и SpaceX, лишь отметив, что углубление сотрудничества между двумя компаниями делает этот вопрос достойным внимания.
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