Куда пропал Борис Надеждин и почему он не пришел в Верховный суд

ВБ

Владимир Бурцев

Да кому он нужен? Что он собой представляет?- ничего, окромя вреда самому себе. Будет долго и счастливо жить в России- в своей демократической позе, а пока посидит в луже! и штаны от киснут от творчества великого комбинатора из Долгопрудного- этак надо было так подставится. Это какой то позор.