Куда пропал Борис Надеждин и почему он не пришел в Верховный суд Елена Галицкая21 февраля 2024 года прошло заседание Верховного Суда РФ, на котором рассматривался иск экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина по оспариванию отказа в его регистрации на выборы.
Куда пропал Борис Надеждин и почему он не пришел в Верховный суд
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Смерть Навального - серьезный намек. И ,вероятно, Надеждин это понял.
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Да кому он нужен? Что он собой представляет?- ничего, окромя вреда самому себе. Будет долго и счастливо жить в России- в своей демократической позе, а пока посидит в луже! и штаны от киснут от творчества великого комбинатора из Долгопрудного- этак надо было так подставится. Это какой то позор.
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14 час.
ИП
Игорь Петров
Кто такой?
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8 час.
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