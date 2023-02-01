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Деннис Шредер забросил с середины площадки под сирену не глядя

Деннис Шредер забросил с середины площадки под сирену не глядя

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер завершил первую половину матча против «Нью-Йорка» невероятным попаданием от центральной линии под сирену.

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