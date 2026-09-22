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Вечерний Новосибирск

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Александр Карелин стал героем нового фильма на Первом канале

Александр Карелин стал героем нового фильма на Первом канале

Для съемок фильма Александр Карелин отправился в родной Новосибирск, где он вспомнил о юношеских мечтах, встретился со значимыми для него людьми и посетил любимые места.

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