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Ночной удар по Киеву и портам в Одессе: Минобороны раскрыло список пораженных объектов

Ночной удар по Киеву и портам в Одессе: Минобороны раскрыло список пораженных объектов

Нанесены удары по предприятиям, производящим и хранящим беспилотники в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, использовавшимся для транспортировки грузов военного назначения и ГСМ.

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