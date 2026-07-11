Ночной удар по Киеву и портам в Одессе: Минобороны раскрыло список пораженных объектов

Нанесены удары по предприятиям, производящим и хранящим беспилотники в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, использовавшимся для транспортировки грузов военного назначения и ГСМ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии