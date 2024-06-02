Классический рецепт тирамису из сырых яиц

Тирамису — это классический итальянский десерт, который завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Его название переводится как «подними меня», что вполне оправдывает тот заряд удовольствия и энергии, который дарит этот десерт.
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