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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о победе над Таусон: «Сегодня я играла и думала про себя: «Подруга, ты жесткая»

Соболенко о победе над Таусон: «Сегодня я играла и думала про себя: «Подруга, ты жесткая»

Она обыграла датчанку в третьем круге Australian Open – 7:6(5), 6:4. «Отличная битва. Соперника показывала невероятный теннис, было очень тяжело.

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