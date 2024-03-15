Политолог Кошкин: Запад готов обострять ситуацию на Украине

Запад окончательно перестал дистанцироваться от конфликта на Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя признание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот.