Политолог Кошкин: Запад готов обострять ситуацию на Украине

Запад окончательно перестал дистанцироваться от конфликта на Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя признание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот.
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