Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать детей в России для терактов и диверсий

Количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества, утроилось за прошлый год Зарубежные спецслужбы, в первую очередь украинские, пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в диверсионно-террористические акции.
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