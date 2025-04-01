Ветеринар рассказал, почему нельзя позволять собаке пить из общественных мисок

Такая привычка опасна для животного. Клинический профессор Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M Лори Теллер предостерегает владельцев собак от использования общественных мисок с водой: они могут содержать вредные микроорганизмы, грязь и различные патогены.