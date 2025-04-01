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Всё о женщинах

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Ветеринар рассказал, почему нельзя позволять собаке пить из общественных мисок

Ветеринар рассказал, почему нельзя позволять собаке пить из общественных мисок

Такая привычка опасна для животного. Клинический профессор Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M Лори Теллер предостерегает владельцев собак от использования общественных мисок с водой: они могут содержать вредные микроорганизмы, грязь и различные патогены.

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