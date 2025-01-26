«У войны неженское лицо»: фоторепортаж с показа спектакля в Архангельске

В центре «Патриот» учителя школы при АВК и подростки, отбывающие наказание, показали свою постановку по мотивам документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» и повести Марии Матвеевой «Я была на войне».