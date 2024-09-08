Российские войска освободили поселок Новогродовка в ДНР

Это открыло возможность наступления в тыл Кураховской группировке ВСУ Министерство обороны России сообщило об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике.
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