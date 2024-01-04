Дэмиан Лиллард забил сверху левой рукой через Майлза Тернера

Эпизод случился за 3:25 до конца третьей четверти матча между «Бакс» и «Пэйсерс» (130:142). Лиллард получил мяч от Янниса Адетокумбо за трехочковой дугой, обошел Беннедикта Матурина, ворвался в трехсекундную зону и вколотил сверху левой рукой с сопротивлением Тернера.