РЭО назвал лучших юных эколидеров

Проект «Страна пчел» из Крыма, популяризирующий значение пчел для экосистемы, «Школьный Экодвор» из Ленобласти, направленный на сбор вторсырья, и «Экосплавы» из Волгоградской области, объединяющие водный туризм и очистку берегов, признаны одними из лучших в рамках трека «Юннаты» конкурса «Зеленая Премия» Российского экологического оператора.