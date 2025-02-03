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РЭО назвал лучших юных эколидеров

РЭО назвал лучших юных эколидеров

Проект «Страна пчел» из Крыма, популяризирующий значение пчел для экосистемы, «Школьный Экодвор» из Ленобласти, направленный на сбор вторсырья, и «Экосплавы» из Волгоградской области, объединяющие водный туризм и очистку берегов, признаны одними из лучших в рамках трека «Юннаты» конкурса «Зеленая Премия» Российского экологического оператора.

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