На отсутствие стульев пожаловались продавцы в Новосибирске

За права сотрудников популярной сети магазинов вступилась юрист в Новосибирске. Ольга Сарник обратила внимание, что женщинам приходится стоять более 10 часов в день, сесть им попросту негде – в магазинах не предусмотрены стулья.
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