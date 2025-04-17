Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Немецкий депутат считает, что все обещания Мерца даются «в долг»

Немецкий депутат считает, что все обещания Мерца даются «в долг»

Германия фактически является банкротом, поэтому все те обещания, которые даются будущим канцлером ФРГ, лидером консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрихом Мерцем, заведомо нереализуемы.

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