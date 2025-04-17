Немецкий депутат считает, что все обещания Мерца даются «в долг»

Германия фактически является банкротом, поэтому все те обещания, которые даются будущим канцлером ФРГ, лидером консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрихом Мерцем, заведомо нереализуемы.
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