Неспешный разговор

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Пять стран — мировых лидеров по долголетию и секреты их жителей

Пять стран — мировых лидеров по долголетию и секреты их жителей

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мировую пятёрку лидеров по продолжительности жизни входят: Япония (в среднем здесь люди живут 84,5 года), Швейцария (84 года), Корея (83,5 года) и Сингапур с Испанией (по 83,3 года).

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