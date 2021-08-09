Пять стран — мировых лидеров по долголетию и секреты их жителей

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мировую пятёрку лидеров по продолжительности жизни входят: Япония (в среднем здесь люди живут 84,5 года), Швейцария (84 года), Корея (83,5 года) и Сингапур с Испанией (по 83,3 года).