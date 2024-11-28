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Китай

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Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК призвал усилить профилактику преступности среди несовершеннолетних

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в среду заявил, что усиление профилактики и борьбы с подростковой преступностью имеет важное значение в плане обеспечения социальной безопасности и реагирования на обеспокоенность общества.

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