Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК призвал усилить профилактику преступности среди несовершеннолетних

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в среду заявил, что усиление профилактики и борьбы с подростковой преступностью имеет важное значение в плане обеспечения социальной безопасности и реагирования на обеспокоенность общества.