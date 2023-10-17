Стали известны детали райдера Аллы Пугачевой

Стало известно о деталях райдера эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Концертный организатор и музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что во время гастролей артистки в списке условий для ее выступления были лимузин, теплое молоко, загородный дом или отель и, в редких случаях, дорогой коньяк или виски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии