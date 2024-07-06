Дожди с грозами ожидаются в Забайкалье

По сведениям Гидрометцентра, 7 июля местами по западным, центральным, восточным, юго-восточным районам Забайкалья ожидаются кратковременные дожди, грозы, по остальным — преимущественно без осадковВетер юго-восточный 4-9 м/с, днем в отдельных районах 9-14 м/с.
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