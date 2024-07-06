Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ускова
    все оценки в комментариях...ZAB.RU предлагает...
  • лина любимцева
    Прицепились эти магнитные бури к землянам... И ЧУДОВИЩЕ НЕВЫНОСИМО ЖАРИТ, вроде чокнулось!! Вчера +35... Молодняку на...Сильная магнитная...
  • А Кудасов
    "Москве и Питеру дерзя, напротив вшивого Пекина, стоит могучая Борзя ..."В правительстве З...

Дожди с грозами ожидаются в Забайкалье

Дожди с грозами ожидаются в Забайкалье

По сведениям Гидрометцентра, 7 июля местами по западным, центральным, восточным, юго-восточным районам Забайкалья ожидаются кратковременные дожди, грозы, по остальным — преимущественно без осадковВетер юго-восточный 4-9 м/с, днем в отдельных районах 9-14 м/с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх