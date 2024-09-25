Украинские беженцы в Европе рискуют оказаться бездомными

Часть украинских беженцев в Европе рискуют оказаться на улице, без временного жилья. Согласно отчётам со всей Европы, беженцы с Украины сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают получить доступ к защите и помощи, гарантированной законами Евросоюза.