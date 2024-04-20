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Преподаватель военкора Еремина назвала его смерть потерей для журналистики в РФ

Преподаватель военкора Еремина назвала его смерть потерей для журналистики в РФ

Смерть военного корреспондента «Известий» Семена Еремина — потеря для всей российской журналистики. Таким мнением 20 апреля поделилась преподаватель журналиста, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью СКФУ Елена Ежова.

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