КПРФ внесла в Госдуму инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года

автор - КОРОТКО Пока члены «Единой России» продолжают заниматься предвыборным популизмом, воодушевлённо объявляя об очередных латаниях локальных проблем, выставляя это за личные достижения партии, депутаты Госдумы от коммунистической партии России во главе с её лидером Геннадием Андреевичем Зюгановым внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который содержит в себе инициативу восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров с началом нового года, то есть с 1 января 2022.