«Билайн» купил долю в Platformcraft. Совместный проект запустят в 2024 году

Российский мобильный оператор «Билайн» инвестировал в компанию Platformcraft - резидента «Сколково» Platformcraft, который развивает хранилища данных и разрабатывает решения для работы с цифровым контентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии