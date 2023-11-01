The Paper: Запад раскололся по вопросу помощи Зеленскому

На прошедшем в конце прошлой недели саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия блока в отношении Украины провалилась, и у Будапешта больше нет причин оказывать финансовую поддержку Киеву, пишет китайский новостной сайт The Paper.