Главные лесники Минобороны РФ обвинены в хищении 20 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны РФ Александра Случака и главы «Транслесстроя» Озмана Авдаляна о мошенничестве в особо крупном размере.
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