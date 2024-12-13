Памятные дни в истории российского государства 14 декабря Анна ЧернышоваИстория России полна значимых дат, и нередко в одно и то же число происходили важнейшие события, оказавшие влияние на судьбу народа.
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