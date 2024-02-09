Карлсон: У Путина сверкали глаза во время разговора о НАТО

Во время подведения итогов своего разговора с главой Российской Федерации американский журналист Такер Карлсон заявил, что у российского лидера «сверкали глаза» при упоминании Североатлантического альянса, так как эта тема его очень печалит.
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