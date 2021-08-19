Комсомольская правда

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"Мир без нацизма" обратился к международному сообществу и властям Литвы

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма», президентом которого является Борис Шпигель, обратилось к властям, судебным и правоохранительным органам Литовской Республики с требованием провести объективное расследование и прекратить преследование члена президиума МПД «Мир без нацизма», политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса по политическим мотивам, а также обращает внимание международных правозащитных организаций, мировой общественности к вынесенному Шяуляйским окружным судом Литвы приговору.

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