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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Красный пищевик´ принял участие в традиционном праздничном шествии и торжественном митинге, посвященным Дню Победы.

´Красный пищевик´ принял участие в традиционном праздничном шествии и торжественном митинге, посвященным Дню Победы.

9 мая лавина бобруйчан и гостей города традиционно растянулась не на один километр: тысячи людей устремились к символу окончания Великой Отечественной Войны, памятнику-танку Т-34 на могиле известного генерала Бахарова, чтобы отдать дань памяти безвременно ушедшим и защищавшим Родину до последнего вздоха.

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