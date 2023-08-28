«Тоттенхэм» – главный претендент на трансфер Бреннана Джонсона. «Ноттингем» хочет 50 млн фунтов за вингера

Лондонский клуб претендует на подписание вингера «Ноттингем Форест». Игрок также интересен «Брентфорду» – «пчелы» уже сделали три предложения о трансфере игрока, сумма последнего была близка к 40 миллионам фунтов.
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