Польский политик призвала Сикорского ехать на фронт и лично побеждать Россию Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обратилась с резкой критикой в .
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