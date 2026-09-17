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Спорт Уик-Энд

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«Краснодар» не смог выиграть в третьем матче подряд, правда пока идет без поражений. Но уже почти растратил своё существенное преимущество

«Краснодар» не смог выиграть в третьем матче подряд, правда пока идет без поражений. Но уже почти растратил своё существенное преимущество

«Краснодар» на выезде в Оренбург потерял очки в третьем матче подряд - 0:0 с газовиками в игре 9-го тура РПЛ.

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