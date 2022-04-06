Утверждён порядок выкупа наличной украинской гривны с обменом на российские рубли

Объем выкупа украинской гривны у одного гражданина устанавливается в размере не более 8 тысяч гривен на человека (единовременная помощь) по фиксированному курсу 2,50 рублей за 1 украинскую гривну.
Телеканал "КРЫМ 24"91 подписчик
Популярные статьи
- В Крыму предложили отправить на переговоры с Украиной главу Чечни Кадырова
- Народный депутат Верховной рады Украины четырёх созывов Царёв поддерживает проект закона об изъятии в России имущества иностранцев «из недружественых стран»
- Российские военные передали 8 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона
Свежие комментарии