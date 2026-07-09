В Ногинске открылось детское отделение новой поликлиники, взрослое запустят до конца июля

В микрорайоне Заречье в Ногинске начало работу детское отделение новой поликлиники, взрослое отделение откроется до конца июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита на объект.
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