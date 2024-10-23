Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Это что за сюр?": Приравнять детей мигрантов к инвалидам предложил детский омбудсмен Свердловской области

"Это что за сюр?": Приравнять детей мигрантов к инвалидам предложил детский омбудсмен Свердловской области

Avia.pro - СМИ Кажется, что в Свердловской области нашли "идеальный" способ борьбы с проблемой миграции и интеграции детей в российские школы.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
интересно кто это надоумил Морокова на такую &quot;компромиссную идею&quot;? скорей всего диаспоры, чтоб за одн раз разрешить вопросы касающихся вопросов о нахождении иностранных детей и еще за счет нашей страны получать деньги! как же они &quot;инвалиды&quot; и им положены льготы и пособия! ОНИ УЖЕ И ТАК ОБОРЗЕЛИ ТРЕБУЮТ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА ЦЕЛЫМ АУЛОМ ПОСОБИЯ КАК МНОГОДЕТНЫЕ РУССКИЕ И КВАРТИРЫ ЧТОБ ИМ ДАВАЛИ БЕСПЛАТНО! КАК БУДТО ОНИ ИХ ЗАРАБОТАЛИ ИЛИ НАЛОГИ ПЛАТИЛИ ЧЕСТНО КАК МЫ! МОЖЕТ ОН ВОЗЬМЕТ ИХ ВСЕХ НА СВОЕ СОДЕРЖАНИЕ, НО ТОЛЬКО НЕ ЗА НАШ СЧЕТ!? У НАС СВОИХ ИНВАЛИДОВ ХВАТАЕТ ЧТО ДЕТЕЙ, ЧТО ВЗРОСЛЫХ И ВСЕМ НАДО УХОД, ЛЕЧЕНИЕ И СПЕЦ ПИТАНИЕ! У ГОСУДАРСТВА УЖЕ И ТАК НЕТ СРЕДСТВ ВСЕ РАЗВОРОВАЛИ ТАКИЕ КАК ЭТОТ ОМБУДСМЕН!
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
какая говорящая фамилия.. прав был Задорнов - фамилия - это суть человека.. морок - нечто одуряющее помрачающее рассудок. В славянской мифологии - Морок – бог лжи, обмана и заблуждений... А так то о них должно заботиться то государство, откуда они прибыли, равно как и об их производителях.
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