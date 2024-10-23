"Это что за сюр?": Приравнять детей мигрантов к инвалидам предложил детский омбудсмен Свердловской области

Светлана Ефименко

интересно кто это надоумил Морокова на такую "компромиссную идею"? скорей всего диаспоры, чтоб за одн раз разрешить вопросы касающихся вопросов о нахождении иностранных детей и еще за счет нашей страны получать деньги! как же они "инвалиды" и им положены льготы и пособия! ОНИ УЖЕ И ТАК ОБОРЗЕЛИ ТРЕБУЮТ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА ЦЕЛЫМ АУЛОМ ПОСОБИЯ КАК МНОГОДЕТНЫЕ РУССКИЕ И КВАРТИРЫ ЧТОБ ИМ ДАВАЛИ БЕСПЛАТНО! КАК БУДТО ОНИ ИХ ЗАРАБОТАЛИ ИЛИ НАЛОГИ ПЛАТИЛИ ЧЕСТНО КАК МЫ! МОЖЕТ ОН ВОЗЬМЕТ ИХ ВСЕХ НА СВОЕ СОДЕРЖАНИЕ, НО ТОЛЬКО НЕ ЗА НАШ СЧЕТ!? У НАС СВОИХ ИНВАЛИДОВ ХВАТАЕТ ЧТО ДЕТЕЙ, ЧТО ВЗРОСЛЫХ И ВСЕМ НАДО УХОД, ЛЕЧЕНИЕ И СПЕЦ ПИТАНИЕ! У ГОСУДАРСТВА УЖЕ И ТАК НЕТ СРЕДСТВ ВСЕ РАЗВОРОВАЛИ ТАКИЕ КАК ЭТОТ ОМБУДСМЕН!