Avia.pro - СМИ Кажется, что в Свердловской области нашли "идеальный" способ борьбы с проблемой миграции и интеграции детей в российские школы.
"Это что за сюр?": Приравнять детей мигрантов к инвалидам предложил детский омбудсмен Свердловской области
Комментарии
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Светлана Ефименко
интересно кто это надоумил Морокова на такую "компромиссную идею"? скорей всего диаспоры, чтоб за одн раз разрешить вопросы касающихся вопросов о нахождении иностранных детей и еще за счет нашей страны получать деньги! как же они "инвалиды" и им положены льготы и пособия! ОНИ УЖЕ И ТАК ОБОРЗЕЛИ ТРЕБУЮТ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА ЦЕЛЫМ АУЛОМ ПОСОБИЯ КАК МНОГОДЕТНЫЕ РУССКИЕ И КВАРТИРЫ ЧТОБ ИМ ДАВАЛИ БЕСПЛАТНО! КАК БУДТО ОНИ ИХ ЗАРАБОТАЛИ ИЛИ НАЛОГИ ПЛАТИЛИ ЧЕСТНО КАК МЫ! МОЖЕТ ОН ВОЗЬМЕТ ИХ ВСЕХ НА СВОЕ СОДЕРЖАНИЕ, НО ТОЛЬКО НЕ ЗА НАШ СЧЕТ!? У НАС СВОИХ ИНВАЛИДОВ ХВАТАЕТ ЧТО ДЕТЕЙ, ЧТО ВЗРОСЛЫХ И ВСЕМ НАДО УХОД, ЛЕЧЕНИЕ И СПЕЦ ПИТАНИЕ! У ГОСУДАРСТВА УЖЕ И ТАК НЕТ СРЕДСТВ ВСЕ РАЗВОРОВАЛИ ТАКИЕ КАК ЭТОТ ОМБУДСМЕН!
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1 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
какая говорящая фамилия.. прав был Задорнов - фамилия - это суть человека.. морок - нечто одуряющее помрачающее рассудок. В славянской мифологии - Морок – бог лжи, обмана и заблуждений... А так то о них должно заботиться то государство, откуда они прибыли, равно как и об их производителях.
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45 мин.
С
Старый
Как может человек, психически не здоровый на голову управлять в России
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40 мин.
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