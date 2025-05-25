Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валентин Щербаков
    Идёт какая-то хитровыделанная политика. То нам лапшу на уши вешают, а потом начинают брататься и вести переговоры с э...Пора уже браться ...
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    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Россия нуждается ...
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Царьград. "Я вас зарежу!": Мигрант с кувалдой разгромил квартиру профессора медицины. Пугающее завтра уже наступило

Царьград. "Я вас зарежу!": Мигрант с кувалдой разгромил квартиру профессора медицины. Пугающее завтра уже наступило

Оглавление: "Ворвался сосед с ваххабитской бородой" "Я вас зарежу!" Разруха в головах Коллаж Царьграда В Санкт-Петербурге агрессивный выходец из Средней Азии устроил погром в квартире известного в городе и заслуженного доктора.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Дурдом!
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7 час.
Ирина Попкова
Пусть своими стройками радует страны проживания мигрантов)
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6 час.
М
ММ
Ворвался, да еще с кувалдой? Так его надо было убить на месте!
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2 час.
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