Ростех поставил в ВС РФ партию наземных беспилотников «Депеша»

Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России партию наземных беспилотников «Депеша». Об этом сообщила сама компания, уточнив, что дроны отправил входящий в ее состав холдинг «Высокоточные комплексы».
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