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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «Иностранные спортсмены могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать»

Российские атлеты отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) с марта 2022 года.

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