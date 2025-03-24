Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 26 марта

В постоянном представительстве Дании при Организации Объединенных Наций (ООН), которое исполняет в марте функции председателя Совета Безопасности (СБ), рассказали, когда состоится заседание СБ ООН по Украине.
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