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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
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Депутаты предложили создать цензуру для артистов

Депутаты предложили создать цензуру для артистов

На фото — две России. 1 июня в Москве у памятника святому великому благоверному князю Димитрию Донскому и в храме Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря граждане Святой Руси праздновали День этого великого русского святого.

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