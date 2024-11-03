Овечкин в 35 шайбах от рекорда Гретцки! Русский снайпер забил очередной гол и помог разгромить «Коламбус»

Ови не сбавляет оборотов.Александр Овечкин — это настоящее нестареющее чудо. Домашний матч «Вашингтона» против «Коламбуса стал настоящим бенефисом российского ветерана, который забил в своем третьем матче подряд и довел счет своих голов в сезоне до шести.