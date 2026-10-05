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Мировое обозрение

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Откровенный контент на нужды ВСУ: почему Рада вот-вот узаконит «стыдный» бизнес

Откровенный контент на нужды ВСУ: почему Рада вот-вот узаконит «стыдный» бизнес

Главное в тезисах: Легализация ради денег: Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации индустрии контента для взрослых — власти рассчитывают направить сотни миллионов долларов от этого бизнеса на нужды ВСУ.

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