В МЧС сообщили о планах разместить информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах»

Адреса бомбоубежищ во всех регионах России могут появиться к концу 2025 года на портале «Госуслуг». Об этом 4 июня сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.
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