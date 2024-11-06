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«Страшный п***, который может перерасти в падение южного участка фронта»: крик души ВСУшника о происходящем в Донбассе (КАРТА)

«Страшный п***, который может перерасти в падение южного участка фронта»: крик души ВСУшника о происходящем в Донбассе (КАРТА)

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