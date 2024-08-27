Ария индийского гвоздя

Вчера 1,1K прочитали Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в США. Стороны договорились об укреплении военно-технического сотрудничества, которое должно стать частью их глобального стратегического партнерства.
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