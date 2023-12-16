Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Томчик: польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы лгала

Томчик: польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы лгала

Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качинский, тратила не по назначению государственные деньги и лгала, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.

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