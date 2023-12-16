Томчик: польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы лгала

Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качинский, тратила не по назначению государственные деньги и лгала, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии