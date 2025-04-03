Ferrari F8 стоимостью более 30 миллионов рублей устроил ДТП в Москве

Люксовая "Феррари Ф8" стоимостью около 30 млн рублей попала в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Водитель проехал на красный в нарушение ПДД и выехал на перекрёсток, где в него и врезалось другое авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии